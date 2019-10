Jeroen wil internationale act op Holland Zingt Hazes

„Ik wil heel graag eens kijken of we een internationale act in het Nederlands een Hazes-liedje kunnen laten zingen of in zijn eigen taal, maar het liefst in het Nederlands”, zo gaf Jeroen zijn droom prijs tegen BuzzE. „Dat moet toch lukken, wij zingen ook Engels.”

Een andere gast die Jeroen graag zou verwelkomen is Marco Borsato. „Ik heb hem van de week in Het Mooiste Liedje een nummer van Frank Boeijen zien zingen, daar was ik bij want in hetzelfde programma zong ik De Bestemming van hem. Toen dacht ik: ’Jij zingt eigenlijk nooit iets van anderen en dit doe je wel. Nou, dan gaan we jou misschien ook eventjes spammen om in ieder geval een Hazes-lied te vertolken’. Dat lijkt mij voor de toekomst wel mooi.”

Lijstje

Voorlopig heeft Jeroen niets te klagen qua artiesten die al eens meededen. Dat was tijdens de eerste editie wel anders. „Toen kregen we geen artiesten. Maar inmiddels is er niemand die meer zegt: ’Nee, dat vind ik niks’. Anouk, Trijntje Oosterhuis, Barry Hay, iedereen zingt Hazes. Guus Meeuwis, Waylon en Maan hebben ook al eens meegedaan. Ik heb echt wel een heel mooi lijstje.”

Voor komende editie zijn in ieder geval Danny de Munk, Glennis Grace, Gerard Joling, Samantha Steenwijk en Miss Montreal aangekondigd. Uiteraard zijn ook Hazes’ kinderen André en Roxeanne van de partij.

Danny de Munk, Glennis Grace, Jeroen van der Boom, Gerard Joling en Samantha Steenwijk.

Hazes is basis

Motto blijft tijdens de Hazes-hommage ’Hazes is de basis’. „Dat heb ik ooit geroepen als grap. Dat rijmde toevallig en nu zie ik het overal terugkomen. Ik had het op t-shirts moeten drukken”, lacht Jeroen. Volgens hem moet je er als organisatie vooral voor waken om geen Toppers in Concert of Vrienden van Amstel te worden. „Dus geen medleys. Iedereen zingt een lied, zoals Hazes dat zong. Op zijn eigen manier, maar geen bewerking.”

Voorlopig telt de editie van 2020 drie shows, op 7, 13 en 14 maart. Jeroen denkt echter dat daar nog wel iets bijkomt. „Ik denk dat we dit jaar vier concerten gaan doen. Dat voel ik gewoon. Je merkt dat het leeft”, zegt hij. „Er is nog niemand die het weet, maar het kan gewoon niet anders. Het blijft leuk, we zijn nog zo vroeg en we zitten nu al op drie shows waarvan al één uitverkocht.”