Gérard Depardieu mogelijk alsnog aangeklaagd voor verkrachting

De zaak werd vorig jaar juni gesloten omdat er geen bewijs werd gevonden. Een destijds 22-jarige actrice had aangifte gedaan tegen de Franse acteur. Hij zou haar hebben verkracht in zijn huis in Parijs in augustus 2018.

De inmiddels 71-jarige Depardieu, die zowel de Franse als Russische nationaliteit bezit, is bekend van films als Asterix & Obelix en Green Card. Zijn advocaat weigerde zaterdag te reageren op het nieuws.