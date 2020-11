Emily in Paris krijgt tweede seizoen

De serie vertelt het verhaal van Emily Cooper, een marketingdirecteur die onverwachts naar Parijs moet voor haar werk omdat haar baas zwanger wordt. In de Franse hoofdstad komt ze voor verschillende uitdagingen te staan en probeert ze de liefde, vrienden en haar werk zo goed mogelijk te combineren.

Het eerste seizoen van Emily in Paris is te zien vanaf begin oktober. Hoewel de serie op Netflix bovenaan in de hitlijsten staat, moesten veel Franse abonnees er niets van hebben. Zo werd de serie cliché genoemd en zou hij een stereotype beeld van Parijs geven. „De schrijvers moeten hebben getwijfeld om iedere Fransoos een stokbrood onder de arm te duwen óf een baret op te doen, om duidelijk te maken dat ze écht Frans zijn”, schreef het Franse entertainmentblad Sens Critique eerder.

De rol van Emily Cooper wordt vertolkt door Lily Collins, de dochter van de wereldberoemde artiest Phil Collins.