Hoofdrol zangeres Halle Bailey in Little Mermaid

Bailey is vooral bekend van het r&b-duo Chloe x Halle. Zij was als actrice eerder te zien in de Grown-ish. Actrice Melissa McCarthy (The Heat) is in onderhandeling voor de rol van Ursula de zeeheks.

The Little Mermaid wordt een remake van de animatiehit uit 1989 over een jonge zeemeermin die ervan droomt om een mens te worden zodat zij de charmante prins Eric kan trouwen.

De liedjes van Alan Menken worden aangevuld met nieuw materiaal van Menken en tekstschrijver Lin-Manuel Miranda (Hamilton). De opnames vinden volgend jaar plaats.