’Emma Gonzalez is moderne Anne Frank’

Ter Steege leest vrijdagavond, na de Dodenherdenking, in Amsterdam stukken voor uit het dagboek van het Joodse meisje. „Het is ongelooflijk belangrijk dat haar verhaal elk jaar weer verteld wordt, omdat mensen zich bewust moeten zijn van hun vrijheid en de rechten die wij hebben en die elders op aarde worden geschonden”, aldus de actrice.

Ter Steege prijst Anne Frank als een ’heel bijzondere jonge vrouw’: „ In deze tijd hebben we meer van dat soort vrouwen, die echt iets betekenen voor de wereld. Denk aan de Pakistaanse vrouw Malala Yousafzai of Emma Gonzalez, die in Amerika strijdt voor de anti-vuurwapenwet. Hun boodschap is jammer genoeg nog steeds nodig in deze wereld.”

Vrijheid

De actrice noemt een fragment waarin Anne Frank reflecteert op vrijheid en geluk een van de mooiste scènes uit het dagboek van het meisje dat ruim twee jaar ondergedoken zat in het Achterhuis in Amsterdam. Het gaat om een passage waarin zij Peter van Pels toespreekt, de mede-onderduiker op wie zij in het Achterhuis verliefd werd.

„Ik verlang net zoals jij naar vrijheid en lucht. Maar ik geloof dat wij voor deze ontberingen ruimschoots vergoeding hebben gekregen, van binnen”, schrijft Anne Frank. Zij omschrijft hoe zij door het raam van hun schuilplaats naar buiten keek. „Ik keek God en de natuur recht en diep aan, en ik was gelukkig. Niets anders dan gelukkig. Zolang men dat geluk van binnen met zich meedraagt, geluk om natuur en gezondheid, dan zal men altijd weer gelukkig worden.”