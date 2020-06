BOOS viert 4-jarig jubileum met nieuw seizoen zonder hashtag

In het vierde seizoen van de serie, die vanaf nu zonder hashtag in de titel door het leven gaat, willen Tim en zijn team opnieuw kijkers helpen die een conflict hebben met een bedrijf of een probleem in de samenleving aan willen kaarten. Tot nu toe konden alleen jongeren zich aanmelden, maar nu kan iedereen zich opgeven voor het programma.

„Ik heb er weer zin in. BOOS wordt dit seizoen misschien wel maatschappelijker dan ooit”, laat Tim weten. Het nieuwe seizoen van BOOS is vanaf 11 juni elke donderdag te zien op YouTube.