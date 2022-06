Premium Het beste van De Telegraaf

Zo viel 'hyperseksuele' R. Kelly van zijn voetstuk

Door Daphne van Rossum

Met zijn getekende gezicht is er niets over van de zanger die in 1996 zijn megahit I believe I can fly vertolkte. Zijn rode bontjas heeft plaatsgemaakt voor een oranje gevangenispak. Dat hij ooit een grote ster was, door fans wereldwijd aanbeden, kunnen we ons nu bijna niet meer voorstellen. Hoe kon het zover komen?