Windsor maakt zich op voor huwelijk Harry

Het stadje ten westen van Londen ondergaat een metamorfose. De route van de rijtoer die het kersverse echtpaar per koets maakt, wordt opgeknapt. Gaten in het wegdek worden gedicht en boven steeds meer straten wapperen vlaggenlijnen met de Britse vlag. Die siert ook steeds meer huizen, zag de Daily Mail.

De lokale middenstand hoopt een graantje mee te kunnen pikken van de populariteit van het bruidspaar. Souvenirwinkels puilen uit van memorabilia met foto's van Harry en Meghan of enkel de trouwdatum. Van mokken, borden en posters tot koekblikken, sjaals en levensgrote kartonnen figuren.

Souvernirwinkels puilen uit van memorabilia. Ⓒ ANP Kippa

Ook worden in Windsor de eerste veiligheidsmaatregelen getroffen. Camera's met kentekenherkenning worden geïnstalleerd en de eerste grote betonblokken, die moeten voorkomen dat wordt ingereden op het publiek, liggen op hun plek. Windsor bereidt zich voor op de komst van enkele tienduizenden toeschouwers. In het stadje worden grote borden met informatie over het openbaar vervoer opgehangen en zijn tijdelijke parkeerplaatsen ingericht.

In de St. George Chapel zullen prins Harry en Meghan hun ja-woord aan elkaar geven. Ⓒ Hollandse Hoogte

Harry belooft Meghan over ruim twee weken eeuwige trouw in St. George's Chapel, de kapel in Windsor Castle. Na de huwelijksvoltrekking maakt het stel een korte rijtoer door Windsor. Vervolgens volgt in een receptie in St. George's Hall en een feest in Frogmore House, het koninklijke buitenhuis in het park bij het woonkasteel van koningin Elizabeth.

De koets die zal worden gebruikt als het weer droog blijft. Ⓒ Hollandse Hoogte

De koets die zal worden gebruikt wanneer het gaat regenen. Ⓒ Hollandse Hoogte