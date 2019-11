Youp van ’t Hek staat woensdag weer op het podium

De 65-jarige cabaretier werd vrijdag niet goed tijdens een optreden in het Oude Luxor en werd opgenomen in het ziekenhuis. Ook zijn show op zaterdag in hetzelfde theater werd afgeblazen. De voorstellingen worden op 5 en 6 januari ingehaald.

Wat er precies aan de hand was met Youp, werd niet bekendgemaakt. Wel zei zijn manager vrijdag al dat hij goed aanspreekbaar was. Youp is sinds zaterdag weer thuis.

De cabaretier werd eerder ook al onwel op het podium. Eind 2015 moest Youp een zware hartoperatie ondergaan nadat hij meermaals niet goed was geworden tijdens een voorstelling. In de loop van 2016 hervatte hij zijn optredens.