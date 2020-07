Shania Twain gaat televisieserie produceren

De serie is gebaseerd op de Heart of Texas-boeken van Debbie Macomber. Het verhaal gaat over drie volwassen broers en zussen die de familieranch moeten zien te runnen na de dood van hun ouders.

Twain kende de boekenreeks niet, maar vond het verhaal wel „aangrijpend” en herkende veel parallellen met haar eigen leven. „Ik hou ook van paarden en van mijn hele leefstijl op het platteland, waar familie alles is. Het sprak me echt aan”, laat ze weten in een statement.

De zangeres gaat ook nieuwe muziek schrijven voor de serie. „Ik kan over liefde en verlies en ontbering en overwinning schrijven”, zegt ze. „Ik ben nog wel een beetje zoekende naar het juiste geluid en het gevoel van de muziek.”