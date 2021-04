Nieuwe vriendin Boef ’totaal niet materialistisch’

In de nieuwe Linda vertelt Sofiane Boussaadia, zoals Boef in het echt heet, dat hij sinds acht maanden een nieuwe vriendin heeft. De rapper voegt er direct aan toe dat hij er niet te veel over wil vertellen, omdat zijn vorige relatie in de soep zou zijn gelopen door de ’invloed van de media’. „En ik wil het deze keer echt laten lukken.”

Boef zag de Belgische studente voor het eerst zitten in een restaurant, ’ook wel leuk dat het een keertje niet via Instagram of Snapchat ging’, waarna hij op haar afstapte en uiteindelijk haar hart veroverde. Dat de rapper in het geld zwemt, hij is sinds enige tijd miljonair, maakt haar niets uit.

„Het leuke van haar is dat ze ook totaal niet materialistisch is. Als ik een mooi Louis Vuitton-schoentje voor haar koop, draagt ze ze wel, maar het boeit haar echt niet. Ze is geen carrièrevrouw, dat zou ook niet werken met mijn leven, maar ze wil wel gewoon haar eigen geld verdienen. En moeder worden”