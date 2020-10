Harry en Meghan schikken met fotografen om foto’s Archie

De hertog en hertogin van Sussex sleepten de paparazzi in juli voor de rechter nadat ze met drones en vanuit helikopters foto’s van het jongetje maakten bij hun woning in Californië. Het echtpaar was er niet van gediend dat hun toen veertien maanden zoontje ’illegaal’ werd gefotografeerd.

X17, het bedrijf waar de fotografen voor werken, heeft donderdag in juridische documenten beloofd de foto’s niet langer te verspreiden. Ook heeft het bedrijf zijn excuses aangeboden. „We zaten fout door deze foto’s aan te bieden en zullen het niet meer doen.”

De advocaat van Harry en Meghan laat weten dat X17 een deel van de juridische kosten van het koppel betaalt. Hij is tevreden met de uitkomst van de zaak. „Alle families hebben het recht, beschermd door de wet, om zich thuis veilig te voelen.”