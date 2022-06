Steradvocate Camille Vasquez verdedigt Johnny Depp ook in geweldszaak

Depp zou zich tijdens opnames in april 2017 hebben misdragen op de set, nadat hij ’al de hele dag had gedronken’. Toen Brooks daar wat van zei, zou Depp hem twee keer in zijn ribben hebben gestompt. De Pirates of the Caribbean-ster wordt aangeklaagd voor het ’kwaadwillig en krachtig’ slaan. In de aanklacht stelt Brooks dat de klappen opzettelijk werden gedaan ’met het doel de eiser te laten lijden onder de vernedering’.

Ook claimde hij dat Depp met zijn woede-uitbarstingen een ’vijandige, intimiderende en onveilige werkomgeving’ creëerde. Brooks zou uiteindelijk ontslagen toen hij weigerde een verklaring te ondertekenen waarin hij moest beloven geen rechtszaak aan te spannen naar aanleiding van het vermeende geweldsincident.

Depp claimt dat zijn acties pure zelfverdediging waren en dat Brooks anderen provoceerde. Vasquez staat hem bij, zo meldt Daily Mail, samen met advocaat Randall Smith. De zaak begint op 25 juli, twee maanden nadat Depp, mede dankzij Vasquez, de smaadzaak won die hij tegen Amber Heard had aangespannen naar aanleiding van haar opiniestuk in The Washington Post over huiselijk geweld.