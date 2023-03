Beeld & Geluid opent condoleanceregister voor Wim de Bie

Bij het register staat het pak dat De Bie droeg tijdens Keek op de week, een van de programma’s die hij samen met zijn vaste collega Kees van Kooten maakte. In het Mediamuseum is ter nagedachtenis aan De Bie ook het tenue van zijn beroemde typetje Tedje van Es tentoongesteld. In het depot van Beeld & Geluid worden talloze attributen van de verschillende personages van Van Kooten en De Bie bewaard.

Wim de Bie is op 83-jarige leeftijd overleden. Hij kampte al jaren met ernstige gezondheidsproblemen. De Bie kreeg grote bekendheid als lid van het duo Van Kooten en De Bie. Samen maakten ze satirisch theater en verzorgden in de jaren 70, 80 en 90 iconische televisieprogramma’s voor de VPRO.