Mogen we dit jaar eindelijk weer eens festivallen?

Voor Eurosonic/Noorderslag, dat van 19 tot en met 22 januari plaatsvindt in Groningen, komt een eventueel opheffen van alle maatregelen sowieso te laat. S(10), Froukje, Son Mieux en al die andere aanstormende talenten zullen hun kunsten online laten zien. Maar Paaspop, waarmee midden april traditiegetrouw het buitenseizoen wordt geopend, hoopt onder anderen Davina Michelle, DI-RECT, Kensington en het Engelse White Lies te mogen ontvangen.

Druk in juni

Druk wordt het pas echt in juni. Op 10, 11 en 12 staan The Strokes, Nick Cave & The Bad Seeds en dEUS op de rol voor Best Kept Secret in het Brabantse Hilvarenbeek. In Limburg zijn een week later op Pinkpop onder meer Metallica, Pearl Jam, Imagine Dragons, Nothing But Thieves en Nile Rodgers & Chic te zien, met middenin dat internationale geweld ook plek voor Danny Vera.

Wie los wil in juli heeft al helemaal wat te kiezen. Op Down The Rabbit Hole (1, 2 en 3) zijn The War On Drugs, Gorillaz en Little Simz te zien. Op North Sea Jazz (8, 9 en 10) zijn in elk geval Alicia Keys, John Legend en Lionel Richie erbij. En op de Zwarte Cross (14, 15, 16 en 17) maakt het normaal gesproken niet uit wie er komt spelen, daar is het toch wel gezellig.

Lowlands

Weten we ten slotte nog hoe Lowlands afgelopen jaar pas een paar weken voordat het zou plaatsvinden gedwongen werd de stekker uit de editie 2021 te trekken? Dat kostte ons toen ook het reünieconcert van Kyteman’s Hiphop Orkest. Dit jaar moet dat alsnog plaatsvinden tijdens de driedaagse in Biddinghuizen op 20, 21 en 22 augustus. Aan het eind van hopelijk een lange, lange festivalzomer zorgen zij samen met The Chemical Brothers, Liam Gallagher en The Opposites voor een passend slotakkoord.