De smaakmakers van Theaterfestival Boulevard

Muziektheater ’Billy the Kid’, gebaseerd op de bekende Western-legende. Ⓒ Foto Julian Mainward

Aan de voet van de St. Janskathedraal in Den Bosch barst volgende week alweer de 35e editie van Theaterfestival Boulevard los. Heel Den Bosch en omstreken verandert in één groot podium, waar veel theatermakers greep proberen te krijgen op een wereld in verwarring.