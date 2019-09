Keizer bescheiden naar Dancing With The Stars

Keizer kent al een aantal van zijn opponenten, onder wie Tooske Ragas en Gijs Staverman. Twee jaar geleden streed hij tegen ze in de duettenstrijd It Takes 2, waarin Tooske het tot de finale schopte, terwijl Keizer als tweede afviel. „Ik heb nog wat recht te zetten”, zegt de rapper. Over zijn concurrentie zegt hij: „Ik onderschat niemand. Maar de nummer 1 waar ik op let is toch wel Tooske. En Rutger Vink ook, dat komt puur omdat ik hem nooit zie trainen.”

Achter de schermen traint Keizer inmiddels al zeven weken met zijn danspartner Katerina ofwel Kaat om zaterdag zo goed mogelijk voor de dag te komen in de dansstijlen ballroom en latin. „Ik vind dat het heel goed gaat”, zegt Kaat. „Keizer is heel gemotiveerd, heel positief. Hij werkt heel hard en doet goed zijn best.”

Zenuwachtig

Keizer begon onderaan de ladder. „Qua stijldansen begon ik op helemaal nul. Ooit deed ik aan breakdance en streetdance. Dat werkt in mijn voordeel, maar het is al lang geleden. Stijldansen is wel heel anders. Ik moet wennen aan bepaalde houdingen die je moet aannemen.”

Bang voor imagoschade is Keizer niet. „Ik laat in de show een heel ander persoon zien. Je kan niet altijd hetzelfde blijven, dan worden mensen me zat.” Zenuwachtig is de rapper wel. „Aanvankelijk stelde ik Kaat gerust en zei ik dat er geen reden is om nerveus te zijn. Maar bij de laatste training tikte mijn hart ineens anders. Toen kwam het besef dat de eerste liveshow zich al snel aandient. Hoe dichterbij het komt, hoe meer ik het begin te merken.”

Kritiek

Nu is het Kaat die Keizer geruststelt. „Ik vind livetelevisie absoluut spannend, maar we gaan er alles aan doen om ervoor te zorgen dat er niets mis kan gaan”, zegt de dansprofessional.

De dansparen worden beoordeeld door de jury, die bestaat uit Euvgenia Parakhina, Dan Karaty, Irene Moors en Louis van Amstel. Keizer is niet bevreesd voor hun commentaren. „Kritiek is altijd goed. Daar zijn we niet bang voor, daar worden we beter van. Maar zolang wij het goed doen, heeft de jury niets te zeggen en kunnen ze geen kritiek geven.”