Geëmotioneerde Humberto Tan geeft Baudet veeg uit de pan na aids-uitspraak

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 bracht de leider van FvD een bezoek aan Heerhugowaard, waar hij onder meer stelde dat „de kans dat een blanke hetero aids krijgt, kleiner is dan de kans dat ie door de bliksem wordt getroffen.”. „Die kans is echt 0,000... mégaklein. Eigenlijk bestaat aids niet, in principe niet, voor blanke hetero’s. Dat is iets, dat komt eigenlijk niet voor.”

Zichtbaar geraakt door deze woorden wijst Tan, die zijn broer heeft verloren aan de ziekte, de politicus terecht. „Volgens Baudet zou het risico om aids te krijgen verwaarloosbaar zijn, zoals hij het zegt, ’blanke heteromannen’. En nou kan ik er allerlei officiële cijfers bij halen, bijvoorbeeld van het aidsfonds en laten zien dat het kolder is wat hij zegt, maar daar gaat het bij hem niet om. Want na de nazi-appjes, waardoor er scheuring kwam in zijn partij, het liegen over vriendinnen die in de trein zouden zijn aangevallen en onlangs nog over de holocaust, die hij tussen aanhalingstekens plaatste – alsof het niet echt zou bestaan – komt hij nu weer met een verhaal dat de superioriteit van blanke heteromannen zou moeten onderstrepen.

En dat is waar het Baudet volgens Tan om gaat. „En als hij wordt aangesproken op die uitlatingen, hebben wíj het ’niet goed begrepen’, moeten wíj ’niet zo overdrijven’ en heeft híj het ’niet zo bedoeld’. De broer van Mark Rutte, de broer van Eberhard van der Laan, míjn broer: alle drie overleden aan de gevolgen van aids. Zoals zoveel mannen en vrouwen die zijn overleden aan aids. Maar Baudet vindt het nodig om al dat leed te bagatelliseren en te overgieten met een racistisch, homofoob sausje. En dat in het weekend waarin het betaalde voetbal de regenboogfamilie heeft omarmd en zichtbaar steunt. Baudet, bedankt.”

Op Twitter wordt met bewondering gesproken over het statement van Tan. Zo schrijft iemand: „Eindelijk iemand die zich op nationale tv uitspreekt tegen Baudet en vertelt hoe deze man werkelijk is. Bedankt Humberto!” Een ander laat weten: „Zo, dat is een stukje tv-geschiedenis wat Humberto net deed en zei. Diep respect.”