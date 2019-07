Ranking the Stars naar RTL

Peter van der Vorst, Directeur Content bij RTL: „Het klopt, Ranking the Stars is inderdaad dit najaar te zien bij RTL, en wel bij RTL 5. De scherpte en humor van het programma passen heel goed bij wat onze kijkers daar van ons willen zien. ‪Paul de Leeuw‬ is met zijn team bezig met de voorbereidingen en werkt aan de samenstelling van het panel. Daarover binnenkort meer!”

BnnVara schrapte de show omdat deze een ’maatschappelijk component’ zou missen. De commerciële zender ziet er wel brood in, mede omdat Ranking-gezicht Paul de Leeuw al verkaste naar RTL.

In het programma moet een groep van tien BN’ers inschatten hoe het publiek over hen denkt. Ze krijgen twee pittige vragen, waarna het ’ranken’, al dan niet extra gezellig met een glaasje champagne, kan beginnen. Het laatste seizoen werd vorig jaar uitgezonden op NPO 3. RTL gaf al eerder aan interesse te hebben in de show.