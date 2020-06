Lekkend dak Buckingham Palace na 179 jaar aangepakt

Ⓒ ANP

Het heeft even geduurd, maar maandag heeft Westminster City Council toestemming gegeven voor het herstel van een deel van het lekkende dak van Buckingham Palace. Westminster is de deelgemeente van Londen waarin het paleis ligt. Bijzonder is dat de lekkage al in 1831 is geconstateerd en al die tijd op de werklijst heeft gestaan. Bij nadere inspectie in januari bleek het in zeer slechte staat te verkeren.