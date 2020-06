Opnieuw is een Zuid-Koreaanse artiest overleden. De doodsoorzaak is nog onbekend, maar het verhaal lijkt verdacht veel op dat van de andere overleden jongeren die een plotselinge dood stierven tijdens een ogenschijnlijk geweldig luxe sterrenleven.Is het toeval dat de ene na de andere artiest in de K-pop-industrie nog voor het dertigste levensjaar overlijdt?