Nick Cannon dankbaar voor steun na overlijden zoontje

„Natuurlijk, iedereen weet dat het niet goed met me gaat, maar jullie zorgen er wel voor dat ik me iets beter voel. Dank jullie wel”, zei Nick in de uitzending van woensdag. Hij bedankte ook namens de moeder van het kindje, Alyssa Scott. „Veel mensen vragen zich af hoe het met haar gaat. Ze leeft van minuut tot minuut, maar de lieve woorden en de tweets doen haar goed.”

Nick maakte dinsdag wereldkundig dat zijn vijf maanden oude zoontje Zen zondag was overleden aan een hersenaandoening. Het jongetje werd in juni geboren en was het zevende kind van de Amerikaan.