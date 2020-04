Extra programma's op Zapp in de meivakantie

In Brugklas blijft thuis zien kinderen wat de acteurs uit de serie dagelijks beleven vanuit hun huiskamer, slaapkamer of tuin. Het zijn de bekende gezichten die nog steeds van alles meemaken, maar nu in en om hun eigen huis.

Ook de dagelijkse liveshow Zapplive extra krijgt in de meivakantie een vakantiespecial: Zapplive extra vakantie. Tot en met vrijdag 8 mei neemt presentator Klaas van Kruistum samen met zijn sidekick Igmar Felicia kinderen mee naar de meest uiteenlopende vakantiebestemmingen. Zapplive extra vakantie is op hetzelfde tijdstip van Zapplive extra te zien.

Coronaspecials

Op zaterdag 2 en 9 mei en zondag 3 en 10 mei zendt NPO Zapp speciale afleveringen uit van Van vader naar moeder. In elke aflevering worden twee kinderen geportretteerd aan de hand van beelden uit eerdere uitzendingen. Tatum Dagelet praat met de kinderen en vraagt hoe het nu met ze gaat tijdens deze coronacrisis.

Op de socialemediakanalen van Zapp zijn ook diverse programma’s te volgen. Zo is er vanaf komende maandag de onlineserie Zapp echt gebeurd: Hoe is het nu met. In de video’s is te zien hoe het nu gaat met de kinderen die eerder in Zapp echt gebeurd zaten.