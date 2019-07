Britt Dekker maakt debuut op witte doek

De Purmerendse stond aan de wieg van het idee dat door scenarioschrijver Michiel Peereboom is bewerkt en uitgeschreven tot een bioscoopfilm. Naast haar rol is Britt ook nauw betrokken bij de productie van de film. De filmster in de dop kijkt ontzettend uit naar haar debuut en kan niet wachten om aan de slag te gaan. „Ik vind het echt supertof dat ik een bioscoopfilm mag maken. Dit was al heel lang een droom, dus extra gaaf dat het nu ook echt gaat gebeuren. Ik kan niet wachten tot de opnames beginnen en ik hoop dat iedereen net zo enthousiast over de film zal zijn als ik ben!”, aldus Britt.

Whitestar is een feelgood familiefilm over de bijzondere relatie tussen Britt en het afgedankte springpaard Whitestar – ’gespeeld’ door George, het paard waarmee ze in het echt wedstrijden rijdt. Wanneer blijkt dat Whitestar over bijzondere talenten beschikt, haalt de eigenaar hem weer weg bij Britt om, weliswaar zonder succes, wedstrijden te rijden. Pas als de twee weer samen zijn, halen ze het beste in elkaar naar boven en blijkt Whitestar een echte winnaar.

Dressuurkampioen

Britt liet afgelopen weekend nog weten dat ze haar droom om nationaal dressuurkampioen bij de amateurs te worden nog even moest uitstellen. De presentatrice moest zondag de regiokampioenschappen, waar ze zich had kunnen kwalificeren voor het NK, aan zich voorbij laten gaan doordat George een kleine blessure heeft. „Super erge pech! George heeft zijn hoofd gestoten in de vrachtwagen en heeft nu een oud wondje op zijn wang gestoten waardoor het korstje eraf is gegaan”, schreef Britt teleurgesteld op Instagram. „Gelukkig heeft hij er geen last van en is het maar een halve centimeter maar met een wondje wat open is mag je geen wedstrijd rijden en hebben we dus samen met iemand van de wedstrijd besloten het uiteindelijk toch niet te doen.”

Britt en George stonden in de top tien van Noord-Holland. Hoewel de teleurstelling groot is, vindt ze het wel een goede regel dat geblesseerde paarden niet in actie mogen komen. „Ik vind het in ieder geval al heel gaaf dat we al zover zijn gekomen, op naar volgend jaar dan maar!” Vorig jaar lukte het Britt wel om het NK voor amateurs te halen. Ze werd toen in de finale dertiende.

Naast Britt Dekker is ook Esra de Ruiter – what’s in a name – te zien in Whitestar. Het scenario is geschreven door Michiel Peereboom en de regie is in handen van Jamel Aattache (Zwaar Verliefd!). De film wordt geproduceerd door 2CFILM, bekend van de films Hartenstraat en De Film van Dylan Haegens. De distributie wordt verzorgd door Just Film Distribution. De première staat gepland voor begin oktober.