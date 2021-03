Harry en Meghan verwijderen foto Diana van website

De foto’s van Diana en Doria zijn vervangen door een foto van Harry en Meghan, die gemaakt is tijdens vrijwilligerswerk dat ze afgelopen jaar deden voor het doel Baby2Baby.

Het paar kwam de afgelopen weken veelvuldig in het nieuws nadat ze bekend maakten niet meer terug te willen keren in hun rol voor het Britse koningshuis. Harry lichtte dat besluit toe in een interview met zijn goede vriend James Corden, voor diens talkshow. Zondag 7 maart spreekt Meghan zich uit in een interview met Oprah Winfrey, waarin ook Harry later zal aanschuiven.