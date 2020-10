Rod Stewart probeert mishandelingszaak te schikken

Volgens de advocaat van Stewart wijst alles erop dat de zaak zonder proces kan worden afgehandeld. De rechter heeft beide partijen tot 4 december de tijd gegeven om tot een overeenkomst te komen.

Vader en zoon Stewart worden beschuldigd van het mishandelen van een beveiliger tijdens oudejaarsavond. Het voorval vond plaats in een hotel in Palm Beach, Florida, waar Rod samen met zijn familie oud en nieuw vierde. Nadat ze geweigerd waren bij een feest, weigerde de groep te vertrekken. Daarna zouden Rod en zijn zoon in opstand zijn gekomen.

Sean zou de beveiliger hebben geduwd, terwijl Rod hem een stomp op zijn borst zou hebben gegeven. Ook zou de 75-jarige zanger de Hitlergroet hebben gebracht.