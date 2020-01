’Dochters Lori Loughin moeten tegen ouders getuigen’

De voormalige Fuller House-actrice is meegedeeld dat aanklagers in Massachusetts de 21-jarige Isabella en de 20-jarige Olivia zullen in zetten als getuigen in de hoop op een veroordeling, vertelde een bron aan US Weekly. Lori Loughlin vroeg of daar nog iets tegen te doen was, maar kreeg te horen dat de enige oplossing was dat ze schuld ozu bekennen, stelde de insider.

Zowel Loughlin als haar echtgenoot Giannulli hebben tot nu toe ontkend dat zij meer dan een half miljoen dollar betaalden aan smeergeld om hun dochters op de USC te krijgen als zogenaamde roeiers. Zij zouden ook geposeerd hebben voor actiefoto’s op roeimachines en er zouden valse profielen van hen in omloop zijn, stellen de aanklagers. Ze zouden Isabella naar die foto’s willen vragen en verwachten dat zij zal vertellen dat zij op aanwijzing van haar ouders moest poseren.

Mochten Loughlin en Gianulli veroordeeld worden, dan kunnen ze twintig jaar gevangenisstraf tegemoet zien. Hun rechtszaken beginnen naar verwachting begin dit jaar.