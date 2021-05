Chris Rock klaar met ’cancel cultuur’: het wordt te saai allemaal

De 56-jarige Amerikaanse komiek is van mening dat de wereld een stuk minder grappig en leuk wordt als er constant maar rekening met alles en iedereen gehouden moet worden. Dat liet hij weten in een interview met de radioshow The Breakfast Club.

„Ik zie heel veel comedians en televisieshows die niet grappig zijn. Ik zie awardshows die niet grappig zijn. Ik zie films die niet grappig zijn. En dat komt omdat iedereen bang is om een verkeerde move te maken. Dus nemen mensen dat risico niet meer, om alles maar veilig te houden. En daardoor wordt alles enorm saai”, aldus Rock.

Volgens Rock hebben met name stand-up comedians te lijden onder de huidige situatie. „Als je ook maar iets zegt, dan krijg je meteen de hele ’woke’ gemeenschap achter je aan. En dan krijg je te horen hoe je het volgens hen moet doen. Maar het feit dat je iemand gaat vertellen hoe je een publiek moet bedienen, getuigt van enorm disrespect naar dat publiek toe. Want mensen zijn zelf wel in staat om te bepalen wat ze wel of niet leuk vinden. Het is gewoon enorm vermoeiend dat je bijna niks meer kunt zeggen zonder dat iemand daar boos over wordt. Ik ben daar klaar mee.”