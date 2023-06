Casino Royale-regisseur: ’Henry Cavill was te jong voor James Bond’

Nadat Pierce Brosnan jarenlang de rol van de Britse geheim agent had gespeeld, werd er voor Casino Royale een nieuwe Bond gecast. Onder de acteurs die auditie deden was de destijds 22-jarige Cavill, die veel indruk maakte op Campbell en de andere leden van het panel dat de nieuwe Bond-acteur moest kiezen.

„Hij deed het geweldig. Zijn acteerwerk was uitmuntend. Als Daniel Craig niet had bestaan, zou Henry een uitstekende Bond zijn geweest”, meent de regisseur. „Henry zag er goed uit en was heel goed in vorm. Hij was erg knap, maar destijds alleen een beetje te jong.”

De rol ging uiteindelijk naar Craig, die James Bond tot en met 2021 in vijf verschillende films speelde. Cavill werd later gecast als Superman en was ook te zien in de Netflix-serie The Witcher.

Een nieuwe James Bond-acteur moet nog gevonden worden en volgens Campbell zou Cavill nu best kans maken. „Hij is 40, dus tegen de tijd dat hij drie films heeft gemaakt is hij 50. Voor elke film daarna komt er nog eens twee à drie jaar bij. Hij is goed in vorm en een goeie gast. Hij heeft het toen heel goed gedaan bij de auditie, maar ironisch gezien was hij toen te jong.”