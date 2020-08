Thomas Erdbrink (44) ligt niet wakker van kinderloosheid

In gesprek met AD Magazine legt Erdbrink uit: „Mijn vrouw (Newsha Tavakolian, red.) is iemand die zich vanaf haar zestiende als een van de jongste vrouwelijke Iraanse journalisten heeft opgewerkt tot fotograaf van Magnum Photos, het meest prestigieuze fotoagentschap ter wereld: dan oefen ik geen druk op haar uit om ook nog een kind te krijgen, als zij daar niet per se mee bezig is.”

Lachend: „Dus dan gebeurt het dat je geen kinderen hebt, nou, dat is dan maar zo. Lig ik ook niet wakker van. Nee, geen trauma’s hier.”

De opgelopen spanning tussen de Verenigde Staten en Iran, begin 2019, leidde ertoe dat Erdbrinks persaccreditatie niet werd verlengd, met een ongewenst werkloos jaar tot gevolg. In diezelfde periode werd de journalist ook geconfronteerd met persoonlijk leed. Zo overleed de vader van zijn vrouw en kort daarna kwam een vriendin en huishoudelijke hulp om het leven bij een auto-ongeluk.

Bezwaard

„Het was klap na klap. Mijn schoonvader zag ik zeventien jaar lang iedere dag. Hij had zelfs een kamer in mijn kantoor, waar hij zijn eigen dingen regelde. Het was de man die zijn gezin en daarmee zijn land voor mij had geopend en die valt dan pats-boem op zijn 64e dood neer, hartaanval. Als je zoiets meemaakt, is het heel makkelijk dingen in perspectief te zetten. (...) Mijn vrouw mist haar vader iedere dag en heeft ook nog het gevoel dat ze geen afscheid van hem heeft kunnen nemen omdat ze toen het gebeurde in het buitenland zat. Dat is zo pijnlijk.”

Erdbrink laat vervolgens weten zich ’een beetje bezwaard te voelen’ om erover te praten. „Iedereen maakt in zijn leven mee dat hij dierbaren verliest en ik wil mijn ervaring niet bijzonderder maken dan die van andere mensen. Voor mij was het best ingrijpend. Het was de eerste keer dat ik meemaakte dat ’iemands plek leeg is’, zoals ze in Iran zeggen. Dus ja, die werkvergunning - dat was vooral het publieke verhaal. Voor mij stond het jaar in het teken van iets heel anders.”