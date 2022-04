Angelina Jolie gespot in Oekraïense stad Lviv

Jolie (46) zou op persoonlijke titel naar de stad in het westen van Oekraïne zijn gereisd. „UNHCR is niet betrokken bij dit bezoek”, laat een woordvoerder van de VN weten aan CBC News. Wat dan wel de reden van haar bezoek is, is onduidelijk. Volgens de lokale overheid in Lviv is de actrice gekomen om de mensen te steunen tijdens de Russische invasie.

Op beelden is te zien dat Jolie door de stad loopt en veel belangstellenden zich om haar heen verzamelen en ze vervolgens koffie bestelt bij een café. Ook is ze langs gegaan op het station, waar ze met een aantal mensen in gesprek ging. Verschillende media melden dat ze gevluchte Oekraïners ontmoette en kinderen die gewond waren geraakt bij een Russische luchtaanval. Ook sprak ze met verschillende hulpverleners.

Jolie is sinds 2012 speciaal gezant voor de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Hiervoor reist ze geregeld af naar vluchtelingenkampen en conflictgebieden. Begin april bracht ze nog een verrassingsbezoek aan jonge Oekraïense oorlogsvluchtelingen die werden behandeld in een kinderziekenhuis in Rome.