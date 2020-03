Geen tweede seizoen voor Netflix-serie Messiah

„Het is een droevige dag vandaag”, aldus Wil. „Ik heb zojuist het nieuws van Netflix gekregen dat er geen tweede seizoen komt van #messiah. Ik wil alle fans bedanken voor hun steun en liefde. Ik wou dat het anders was.”

Messiah verscheen wereldwijd op 1 januari op de streamingdienst. De serie vertelt het verhaal van een mysterieuze man (Mehdi Dehbi) en een CIA-agente (Michelle Monaghan) die moet uitzoeken of het hier gaat om een nieuwe messias of een oplichter die erop uit is de wereldorde te verstoren.

In Jordanië, waar Messias werd opgenomen, ontstond voor het verschijnen ophef vanwege het plot. De koninklijke filmcommissie (RFC) van Jordanië verzocht Netflix de serie van het Jordaanse platform te weren.