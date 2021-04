Broer Diana reageert op uitvaart Philip

„Mijn god, wat een prachtige, emotionele ceremonie”, schrijft Charles.

Prins Philip, de man van koningin Elizabeth, overleed vorige week vrijdag op 99-jarige leeftijd. Zaterdag was zijn uitvaart, waar vanwege de coronamaatregelen maar zo’n dertig mensen bij aanwezig waren. Philip werd bijgezet in de koninklijke grafkelder in St. George’s Chapel in Windsor Castle, ten westen van Londen. Na het overlijden van koningin Elizabeth wordt hij, samen met haar, bijgezet in de kleine King George VI Memorial Chapel bij Windsor Castle. Daar liggen de ouders en de zus van Elizabeth ook.