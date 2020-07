Meghan gastspreker bij event voor vrouwelijke leiders

Het evenement is bedoeld om vrouwen aan te sporen tot leiderschap en om gelijkheid te creëren. Meghan is niet de enige bekendheid die meewerkt, ook voormalig First Lady Michelle Obama en actrice Priyanka Chopra Jonas dragen hun steentje bij.

Girl Up werd in 2010 opgericht door de United Nations Foundation en werkt sindsdien samen met partners over de hele wereld.

Het online evenement vindt plaats van 13 tot en met 15 juli.