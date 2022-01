Cultuur en Mediapodcast Huub Stapel: ‘Cultuurminister Van Engelshoven was een wandelende ramp’

Dat de cultuursector het zwaar heeft gehad in de afgelopen jaren is volgens acteur Huub Stapel logisch: ,,Vorige ministers gebruikte het woord cultuur nooit.” Toch is hij is hij hoopvol over de nieuwe staatsecretaris Gunay Uslu: ,,Een staatssecretaris waar de cultuursector zelf achterstaat dat hebben we in jaren niet gehad.” In een nieuwe aflevering van de Cultuur en Mediapodcast vertelt Stapel waarom de cultuursector snakt naar empathie vanuit Den Haag.