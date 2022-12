Seriemoordenaar bekend van Netflix-serie The Serpent vrijgelaten

Sobhraj was verantwoordelijk voor een reeks moorden in Zuidoost-Azië in de jaren zeventig. Hij wordt in verband gebracht met tientallen moorden, maar veel daarvan zijn niet bewezen. Na bijna twintig jaar vastgezeten te hebben in Nepal, wordt hij nu vrijgelaten vanwege gezondheidsklachten.

De Fransman was vooral uit op westerse toeristen, die hij vergiftigde, wurgde of in brand stak. Na de moord op een Nederlands stel, kwam de Nederlander Herman Knippenberg hem op het spoor. Knippenberg werkte voor de Nederlandse ambassade in Thailand en legde het verband met een aantal andere moorden in andere landen.

De succesvolle serie over zijn leven The Serpent werd gemaakt door Netflix en de BBC en kwam begin 2021 uit. De hoofdrol wordt gespeeld door Tahar Rahim. Eerder waren al vier boeken, drie documentaires en een Indiase speelfilm op Sobhraj gebaseerd.