Mieke van der Weij schor na winnen radioprijs

„Ik ga niet forceren, het doet ontzettend pijn”, vertelde Mieke in Nieuwsweekend. Ze nam alleen de aankondiging van de onderwerpen in de radioshow voor haar rekening en liet het daarbij. Donderdag won Mieke van der Weij de Zilveren Reissmicrofoon voor beste radiopresentator. „Mensen zullen wel denken, die is daarna feest gaan vieren en heeft gillend op een tafel gestaan”, zei co-presentator Peter de Bie.

Maar Mieke was haar stem daarvóór al kwijt. „Dat gefuif heeft zeker niet geholpen. Ik moest met iedereen praten en ’s avonds was het finito”, zei Mieke, die eerder in Met het Oog op Morgen met schorre stem had uitgelegd dat ze haar stem kwijt was wegens een verkoudheid.

Mieke van der Weij won de radioprijs omdat ze volgens de jury van recensenten en mediajournalisten al jaren ’opvallend onopvallend gewoon haar werk doet’. „Bovendien is ze geen boegbeeld van welke omroep dan ook. Ze schuift ergens aan zonder zich meteen te bekeren tot de eventuele opvattingen van haar werkgevers.” Ook prijst de jury ’haar milde ironie en prettig soort van eigenwijsheid.’

Mieke van der Weij is pas de derde vrouw sinds de jaren zestig die de Zilveren Reissmicrofoon wint. „Het is een bloody shame”, zei ze in ’t Oog.