Herman van der Zandt verlaat na 23 jaar NOS

„Het is niet eenvoudig om de NOS na 23 jaar te verlaten”, zegt Van der Zandt over zijn overstap. „Het is tijd voor een nieuwe uitdaging en ik kijk ernaaruit om andere programma’s te maken. Met een ander werkritme, dat momenteel beter bij mij past. Ik heb gelukkig nog even tijd om bij de NOS op een goede manier af te sluiten.”

Algemeen directeur Gerard Timmer van de NOS noemt het vertrek van de presentator buitengewoon jammer. „Herman is een van onze meest veelzijdige, gezichtsbepalende presentatoren. Daarnaast, en minimaal net zo belangrijk, zien we met zijn vertrek een buitengewoon prettig mens en collega gaan. Het is voor ons erg jammer, maar we begrijpen zijn overwegingen en gunnen Herman vanzelfsprekend het allerbeste.”

Kro-Ncrv is ingenomen met de komst van Van der Zandt. „Met Herman halen we een groot talent en een vakman in huis”, reageert mediadirecteur Sandra Hilster. „Hij is inhoudelijk, betrokken, scherp en heeft humor. Bij Kro-Ncrv werken we als maatschappelijk mediabedrijf graag samen met mensen die zich willen inzetten voor de wereld van morgen. Herman past daar uitstekend bij.”

’Herman de Schermman’

Van der Zandt kreeg grote bekendheid met de presentatie van het NOS Journaal en verscheidene sportprogramma's, zoals het Tour de France-programma De Avondetappe. Hij kreeg de bijnaam ’Herman de Schermman’ door zijn presentatie bij het interactieve uitslagenscherm tijdens verkiezingsuitzendingen.

Evert Santegoeds zegt in een nieuwe aflevering van de podcast Strikt Privé dat hij wel een idee heeft waarom Herman van der Zandt overstapt naar de KRO-NCRV: