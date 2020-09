Sinterklaasjournaal gaat ondanks corona gewoon door

Omdat het een journaal is, blijft de verhaallijn altijd onbekend. „Het Sinterklaasjournaal volgt - dat kunnen we wel zeggen - de belevenissen van Sinterklaas en zijn pieten op weg naar Nederland én in aanloop naar pakjesavond”, aldus de NTR in een verklaring.

Woensdag maakte de NTR ook bekend dat de landelijke sinterklaasintocht alsnog doorgaat, maar op een geheime locatie en zonder publiek. Eerder werden meerdere regionale intochten al wel afgelast.

Het Sinterklaasjournaal wordt uitgezonden van maandag 9 november tot en met zaterdag 5 december, dagelijks om 18.00 uur op NPO 3.