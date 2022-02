Richard Groenendijk test positief op corona één dag voor start tournee: ’Wat een timing!’

De voorstelling die Groenendijk morgen in Maastricht zou spelen kan nu niet doorgaan. „Ik vind het voor iedereen die kaarten heeft echt vreselijk, maar ik kan d’r ook niks aan doen.”

De besmetting met het coronavirus komt voor de cabaretier niet als een totale verrassing. Eerder werd hij al benaderd omdat hij in contact was geweest met iemand die positief had getest. „Ik was al een beetje aan het rekenen van: dat zou dan woensdag met een beetje pech tot een uiting kunnen komen bij mij. En van dinsdag op woensdagnacht voelde ik al een kriebel in de keel. Ik dacht: ’Het zal toch niet?’”

Groenendijk vindt het ’vrij ironisch’ dat hij uitgerekend nu positief test. „Ik heb twee jaar lang de tijd gehad om Covid te krijgen en rustig uit te zieken, maar nu, een dag voor mijn tournee weer wordt hervat en de zaken helemaal vol mogen, heb ik het dus.”