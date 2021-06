Goed nieuws voor dochtertje Jennifer Ewbank na schedelbreuk

„Wij hebben het fijnste bericht gekregen wat we hadden kunnen krijgen. 🌈 De uitslag van de MRI-scan geeft aan dat Emily geen hersenschade heeft! 🙏🏼 Niet normaal wat een gevoel van opluchting dit geeft", schrijft Jennifer donderdag op Instagram.

Ze voegt daar aan toe: „Want ondanks Em de komende 2,5 maand echt nog herstellende is, de breuk nog kwetsbaar is aangezien er geen gips om haar hoofdje kan en haar trombose in haar hoofd middels haar medicatie moet oplossen, had het veel erger kunnen zijn. Ook moeten we Emily momenteel afremmen, dus dat is een heel goed teken! Al maakt dat voor ons dat we nog panischer om haar heen lopen. (tot grote frustratie van Em :).”

Emily’s zevende verjaardag eindigde in een nachtmerrie, nadat het meisje een trap tegen haar hoofd heeft gekregen van een pony die op hol sloeg.