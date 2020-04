Speciale karaokeclip Geef mij nu je angst uit Passion op tv

De clip kwam via een bijzonder initiatief tot stand. Mensen uit het hele land konden thuis hun versie van het beroemde lied van André Hazes inzingen en maakten zo kans om daarmee in een compilatie op televisie te komen.

Het nummer werd in de eerste editie van The Passion in 2011 live opgevoerd door Syb van der Ploeg, die toen de rol van Jezus vertolkte. Naast bekende Nederlanders als Jeroen van der Boom, Lucas Hamming en Simone Kleinsma waren tijdens deze editie dus ook onbekende Nederlanders te zien en te horen. Een deel van de tekst werd zelfs door middel van gebarentaal vertolkt.