Ed Sheeran betaalde medische behandelingen Tom Parker

In zijn memoires Hope, Tom omschrijft Tom Parker Ed Sheeran als een bijzondere man. „Ik heb dit nog nooit in het openbaar gezegd - en hij zal waarschijnlijk boos zijn dat ik het nu doe - maar Ed is een heel speciale man”, zo staat te lezen in een uitreksel van het boek in handen van The Sun.

„Hij hielp zelfs met mijn medische rekeningen toen ik op zoek was naar andere behandelingsopties en therapiën. Hij hoefde dat allemaal niet te doen, maar mijn vrouw Kelsey en ik zijn hem zo dankbaar voor zijn steun. Het betekende alles voor ons.”

Tom Parker werd in 2020 gediagnosticeerd met stadium 4 glioblastoom en kreeg te horen dat hij nog maar een jaar te leven zou hebben. Slechts enkele dagen voor zijn overlijden op 30 maart onthulde hij dat hij een biografie had geschreven. Hope, Tom verschijnt in juli.