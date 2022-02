’BBC wil Spice Girls bij concert platina jubileum koningin Elizabeth’

Een ingewijde zegt tegen The Sun dat de BBC vastbesloten zou zijn om ’een show om nooit te vergeten’ neer te zetten. „En welke band is iconischer dan de Spice Girls?”, vraagt de bron zich af.

De laatste keer dat de Spice Girls in voltallige bezetting optraden is bijna tien jaar geleden. Dat gebeurde tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Zomerspelen in Londen in 2012. In 2019 volgde een tour door Groot-Brittannië, maar Victoria Beckham was daar niet bij.

Buckingham Palace maakte vorig jaar juni bekend dat er een groot concert ter ere van de Queen zal worden gegeven. De show wordt op zaterdag 4 juni live uitgezonden door de BBC. Wie er gaan optreden is nog niet bekend.