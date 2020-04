Schoenenontwerper Sergio Rossi (84) overleden

„Hij was een meester en het was een groot plezier om hem gekend te hebben. Hij was onze spirituele gids en is dat vandaag de dag meer dan ooit”, laat de CEO van het merk Sergio Rossi, Riccardo Sciutto, aan WWD weten.

Hoewel diverse media hinten dat Rossi is overleden aan de gevolgen van corona, wordt dit niet bevestigd door de CEO. Vorige maand doneerde Rossi nog 100.000 euro aan het Sacco ziekenhuis in Milaan in de bestrijding tegen het coronavirus.

Rossi begon zijn carrière als schoenmaker en ontwerper in 1966, twee jaar later lanceerde hij zijn eigen label. Zijn schoenen waren geliefd bij tal van beroemdheden. Onder meer Rihanna, Ariana Grande, Laura Den en Lupita Nyong’o zijn meerdere keren gespot met zijn schoenen, ook koningin Máxima droeg met liefde zijn ontwerpen.