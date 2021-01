Kim Feenstra: ’Heel graag broertje of zusje voor Brooklyn’

„We zouden heel graag nog een broertje of zusje willen geven aan Brooklyn. En ook voor onszelf meer dan welkom”, antwoordt Kim in haar Instagram Stories op een vraag van een volger. „Maar het is niet easy peasy. Ik ben al heel dankbaar voor wat ik nu heb. Wat komt dat komt, wat niet komt dat mocht dan niet zo zijn. Ik geniet elke dag van dit wonder.”

Het model raakte dankzij ivf-behandelingen zwanger en beviel in oktober van haar eerste kind. Ze geniet nog steeds met volle teugen, maar schermt het gezicht van Brooklyn bewust af op sociale media. Het jongetje zal ooit wel te zien zijn, ’maar op het moment vind ik hem nog te klein’, aldus Kim. „En het is best moeilijk want ik heb zulke leuke foto’s van hem dat ik sommige graag wil delen. Maar ik hou hem nog privé. Tenzij je ons tegenkomt aan de wandel haha.”