Lady Gaga blij om BAFTA-ceremonie te mogen bijwonen

„Het is leuk om hier te zijn om al het verzette werk te vieren”, zei House of Gucci-actrice Lady Gaga tegen Allen op de rode loper. Toen Allen vroeg wat ze van Patrizia Reggiani vindt, de socialiste en crimineel die ze speelt in de film, antwoordde ze: „Ik moest van haar houden om haar te kunnen spelen. Ook al heeft ze iemand vermoord.” Allen reageerde gekscherend: „We hebben allemaal weleens slechte dagen.”

Allen vroeg aan House of Gucci-actrice Salma Hayek waar ze nu mee bezig is. „Dat is nog geheim, maar je hoort er binnenkort wel meer over”, was haar antwoord.

Woody Norman en Alana Haim

Norman, met zijn dertien jaar de jongste die is genomineerd, noemde het „cool” dat hij is genomineerd in de categorie Best Supporting Actor voor de film C’mon C’mon. „Maar er is weinig veranderd. Ik hou mijn vrienden erbuiten.” Wanneer Allen hem vraagt waar hij nu mee bezig is, zegt Norman dat hij met een horrorfilm bezig is. „Dat wordt even anders, ik heb het nog nooit gedaan.”

„Ik kan niet geloven dat ik hier ben”, zei actrice Alana Haim, die ook muzikante is, tegen Odudu. „Dit is de eerste keer dat ik zo’n jurk draag, denk ik. Ik ben al vijftien keer gevallen.” Millicent Simmonds zei „heel veel zin” in de avond te hebben. De dove actrice is genomineerd in de categorie Rising Star, voor haar rol in A Quiet Place Part II. Odudu vroeg wat ze ervan vindt dat deze film, waarin ook enkele dove mensen spelen, zo goed ontvangen wordt. „Ik ben blij dat we niet de enige film zijn met dove mensen. Ik hoop dat dat er alleen maar meer worden.”