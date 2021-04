Duncan Laurence slaat handen ineen met OneRepublic

„Ik heb verleden week met hem mogen schrijven, wat ik echt helemaal het einde vond”, zei hij. „Hij is echt een held voor mij.” Over zijn nieuwe muziek, die volgende week uitkomt, wil Laurence echter nog niet veel verklappen.

De zanger timmert sowieso internationaal flink aan de weg. Zijn songfestivalhit Arcade is enorm populair in Amerika en hij was dinsdag te gast in de talkshow van Ellen DeGeneres. „Het is echt niet normaal wat er op dit moment gebeurt. Er zijn zoveel kansen die zich ineens aandoen, zulke toffe dingen”, vertelde hij daarover.