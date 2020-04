Dries Roelvink: Zenders zullen vechten om coronadocu

Dries Roelvink Ⓒ ANP Kippa

Hoewel Dries Roelvink pas dinsdag begint met het filmen van zijn documentaire over Amsterdam in de coronacrisis, verwacht de zanger veel belangstelling. „Ik denk dat als dit klaar is, het nog een heel gevecht wordt tussen de zenders”, zegt Dries dinsdag in de ochtendshow van Frank Dane op Radio 538.