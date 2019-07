Bear Grylls op stap met Indiase premier Modi

„U bent de belangrijkste persoon in India, het is mijn werk om u in leven te houden”, zegt Grylls met gevoel voor dramatiek in een trailer die zondag is verschenen. De aflevering van Ultimate Survival wordt op 12 augustus uitgezonden op Discovery. De aflevering verschijnt in meer dan 180 landen.

Modi is niet de eerste politicus die met Grylls de natuur opzoekt: ook Barack Obama trad op in het survivalprogramma. Hij bracht in 2016, tijdens zijn presidentschap, met Grylls een bezoek aan Alaska. Verder maakten onder anderen beroemdheden als actrice Kate Winslet en tennisser Roger Federer hun opwachting in de show.

In Ultimate Survival reist Grylls, oud-militair, naar afgelegen locaties waar hij survivaltips deelt met zijn kijkers.